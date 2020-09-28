تعيين وزير الخارجية السابق مختار واني رئيسًا للحكومة في مالي

عين الرئيس المالي للمرحلة الانتقالية باه نداوي أمس الاحد وزير الخارجية الأسبق مختار واني، رئيسا للحكومة حسب مرسوم تم تلاوته مباشرة في التلفزيون العمومي (أو أر تي ام) .

والسيد واني (64 سنة) الذي كان وزيرا للخارجية من 2004 الى 2011 في عهد الرئيس امادو توماني توري ،"تم تعيينه رئيسا للوزراء" حسب مرسوم مقتضب تلاه مساعد السكرتير العام للرئاسة سيكو تراوري .

وحسب مصار متطابقة، فمن المقرر أن يعلن واني عن تشكيلته الحكومية الثلاثاء .

وللإشارة فان تعيين شخصية مدنية في منصب رئيس الوزراء المرحلة الانتقالية ، كان منتظرا منذ تنصيب الجمعة الماضي باه نداو وهو عقيد متقاعد و وزير دفاع سابق وهو الشرط الاساسي الذي فرضته الدول المجاورة لمالي مقابل رفع العقوبات عن البلاد.