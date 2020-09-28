البطولة العربية لكرة الريشة 2021 :"المنافسة ابتداء من أفريل وستكون خارج الجزائر العاصمة"

تجرى البطولة العربية لكرة الريشة "بادمينتون" 2021 لفئة الأكابر رجال وسيدات شهر أفريل المقبل، لكنها ستنظم، على غير العادة، خارج الجزائر العاصمة، حسب ما كشف عنه رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة، أمين زوبيري.

وصرح زوبيري "ستقام المنافسة العربية شهر أفريل من السنة المقبلة، لكن لم نحدد بعد تواريخ ومكان إجراء الدورة".

وحسب مسؤول الفيدرالية، فإن البطولة العربية، التي ستلعب في كل من الفردي وحسب الفرق، ستنظم خارج ولاية الجزائر واضاف "على غير العادة، ستجرى المنافسة خارج العاصمة ومن الممكن جدا أن تحتضن ولاية الشلف هذا الحدث، كونها تتمتع بمركز تحضيري يستجيب لجميع الشروط لاحتضان الفعالية، من قاعة رياضية، إقامة وإطعام".

وأفاد زوبيري أنه "بإمكان المنتخبات المشاركة المبيت في فنادق أخرى ملائمة بمدينة الشلف والتي توفر لها كل الظروف المواتية، كما ستضمن لها الاتحادية حافلات النقل من وإلى مقر المنافسة".

وكشف رئيس الهيئة أن هناك "موافقة مبدئية من قبل مديرية الشباب والرياضة للولاية من أجل تنظيم هذه الدورة، في انتظار تلقي الضوء الأخضر من قبل السلطات المحلية".

ولم تجر البطولة العربية لفئة الأكابر منذ أربع سنوات، حيث يرى مسؤول الاتحادية أن المستوى "سيتحسن لأن اللاعبين سيكونون أكثر تعطشا لتحقيق الألقاب، سواء في الفردي أو حسب الفرق، نظرا لغياب المنافسة عنهم لسنوات".

وتعد الرابطة الولائية للشلف أول رابطة جزائرية تتأسس وذلك خلال موسم 1996-1997، حيث كان عامر عمر أول رئيس لها وهو أيضا أول رئيس للجمعية الوطنية للبادمينتون، عندما تأسست في فيفري 1999 قبل أن تتحول بعدها إلى اتحادية.

يذكر أن الكنفيدرالية العربية لكرة الريشة منحت الجزائر شرف تنظيم البطولة العربية 2021 خلال أشغال الجمعية العامة للهيئة المنعقدة شهر أوت الفارط بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.