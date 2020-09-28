تعليم عالي : امتحانات خاصة للطلبة المقيمين بالجنوب ممن تعذرعليهم إجراؤها بالمؤسسات المسجلين بها لسبب قاهر

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم الاثنين في بيان لها، عن أنه سيتم تنظيم امتحانات خاصة بالطلبة المقيمين بالجنوب الذين تعذر عليهم، و لسبب قاهر، الحضور لإجرائها بالمؤسسات المسجلين بها.

و طمأنت الوزارة كافة الطلبة الجامعيين الذين تعذر عليهم الحضور لإجراء الامتحانات بمؤسساتهم التعليمية المسجلين بها، لسبب قاهر، بأنه سيتم تنظيم امتحانات خاصة بهم على مستوى مدن الإقامة بالجنوب.

كما أوضحت أنه "سيتم إعلام المعنيين لاحقا برزنامة الامتحانات و كذا أماكن إجرائها، و ذلك بالتنسيق مع مديري المؤسسات الجامعية بالجنوب.