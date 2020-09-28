تدشين أول خط لانتاج البدائل الحيوية التي تدخل ضمن برورتوكول مكافحة كورونا

في سياق جهود الدولة لمحاربة وباء كورونا تم هذا الإثنين تدشين أول خط لانتاج كامل العملية لمنتجات البدائل الحيوية في الجزائر تابع لمختبر الأدوية فراتير رازيس الجزائر.

وفي هذا الجانب أكد أمين عام مؤسسة مخابر فراتير رازيس الجزائر عبد الرحمان بوديبة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن البدائل الحيوية تدخل أيضا في صناعة الأدوية المعالجة لجائحة كورونا معتبرا أن هذه العملية تعد بمثابة انجاز هام للجزائر التي تقتحم هذا العالم الذي يعد صعبا بتصنيع دواء مضاد لتخثر الدم يوصف حاليا في المستشفيات لعلاج كوفيد19.

وشدد عبد الرحمان بوديبة على ضرورة تحديد الكميات اللائقة لوضعها في السوق الجزائرية وتوجيهها سواء للمؤسسات الاستشفائية أوالصيدليات.

من جهته أبرز رئيس المجلس الوطني للصيادلة الخواص عبد الكريم طواهرية أهمية البدائل الحيوية خاصة وانه تم تصنيع دواء يدخل ضمن بروتوكول محاربة فيروس كورونا.

ودعا عبد الكريم طواهرية إلى ضرورة قيام المخابر الأخرى بنفس هذه العملية وصناعة المواد اللازمة خاصة باهظة الثمن.

المصدر:الإذاعة الجزائرية