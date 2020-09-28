الجيش الوطني الشعبي : نقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب النيجيري

على إثر الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من المناطق في دولة النيجر والتي خلفت خسائر بشرية ومادية خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي هذا الاثنين، طائراتي شحن عسكرية لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب النيجيري انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فان هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الروابط الإنسانية والتضامنية بين الجزائر والنيجر، على أن تتبع هذه العملية بشحنة ثانية هذا الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات تتمثل في 500 خيمة، وتندرج في إطار تقوية أواصر الأخوة والصداقة مع دول الجوار، وتؤكد مرة أخرى عزم الجيش الوطني الشعبي على عدم ادخار أي جهد للمشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية، من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية المناسبة يضيف البيان ذاته.