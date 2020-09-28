الذهبي ولد سيدي محمد للإذاعة : الشعب المالي شاكر لوقوف الجزائر إلى جانب مالى

دعا رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح و التسريح و إعادة الدمج لاتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذهبي ولد سيدي محمد ، الماليين الى دعم المرحلة الانتقالية لتجاوز المرحلة الحالية و العودة السريعة إلى الوضع العادي.

وثمن ولد سيدي محمد في حوار خص به إذاعة الجزائر الدولية ضمن برنامج " حوار الساحل" هذا الاثنين الزيارات التى قام بها وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم إلى باماكو و اللقاءات المثمرة التي عقدها مع كل الأطراف السياسية الفاعلة في مالي، وقال إن"الشعب المالي شاكر لوقوف الجزائر إلى جانب مالى".