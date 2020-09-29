شبيبة القبائل يتعاقد مع بن عبدي لمدة 3 سنوات

تعاقدت إدارة شبيبة القبائل مع متوسط ميدان مولودية بجاية، عزيز بن عبدي في صفقة انتقال حر، حتى صيف 2023 خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية حاليا.

وكشف النادي القبائلي يوم الثلاثاء على موقعه الرسمي أن اللاعب بن عبدي أمضى على عقد مدته ثلاث سنوات مع "الكناري"، بعدما اجتاز جميع الفحوصات الطبية بنجاح.

للإشارة فإن بن عبدي حمل ألوان رائد القبة، إتحاد البليدة ومولودية بجاية ويعول كثيرا على هذه التجربة الجديدة مع شبيبة القبائل للعودة إلى الواجهة.

وبدأت إدارة النادي فترة التحويلات الصيفية بقوة حيث تعاقدت مع عدة لاعبين من بينهم أسامة ديبش والذي تم ترقيته إلى فريق الأكابر وفلاحي حاج حبيب القادم من جمعية الشلف ومهدي فراحي القادم من رائد القبة، بالإضافة إلى العرفي حذيفة لاعب الفئات الشبانية لنادي أمل الأربعاء وإلياس حدوش لاعب شباب الدار البيضاء وأغييب جوبا لاعب نجم بن عكنون. بالمقابل، سرح النادي عدة عناصر على غرار توفيق زغدان ونبيل سعدو، فيما لم يتم تجديد عقد أمير بلايلي.

جدير بالذكر، أن فريق شبيبة القبائل أنهى يوم الاثنين تربصه التحضيري الثاني تحسبا للموسم المقبل، بعد عشرة أيام من التدريبات بمستغانم، واختتم "الكناري" تجمعهم بمباراة تطبيقية ما بين اللاعبين، والتي سمحت للطاقم الفني بأخذ فكرة مدققة على مستوى المجموعة، من الناحيتين الفردية والجماعية.

وكان زملاء رزقي حمرون قد أجروا تربصا أولا بمدينة آقبو ببجاية والذي تم التركيز فيه على الجانب البدني، بقيادة المدرب المساعد مراد كعروف، في ظل غياب المدرب الرئيسي، التونسي يامن الزلفاني، المتواجد بتونس بسبب غلق الحدود اثر تفشي فيروس كورونا لكنه تلقى الترخيص بدخول الأراضي الجزائرية بعد ذلك.