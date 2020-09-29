اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الثلاثاء لبحث التطورات في اقليم ناغورنو-قرة باغ

يعقد مجلس الأمن الدولي هذا الثلاثاء بطلب من دول أوروبية اجتماعا طارئا يناقش فيه التطورات في اقليم ناغورنو-قرة باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان, والذي يشهد منذ الأحد الماضي معارك دامية واستمرت حتى الليلة الماضية.

وذكرت مصادر اعلامية , إن اجتماع مجلس الأمن الدولي سيعقد قرابة الساعة 17:00 (21:00 بتوقيت غرينيتش) بطلب من بلجيكا إثر مبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا, حظيت بتأييد استوانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن, وبلجيكا وبريطانيا.

وبحسب دبلوماسيين فإن مجلس الأمن قد يُصدر في ختام الاجتماع بيانا. وفي حال تعذر ذلك, كون بيانات المجلس لا تصدر إلا بالإجماع, فيمكن عندها للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس أن تصدر من جهتها بيانا يمثلها لوحدها.

من جهة اخرى, كانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي, دعت امس الاثنين, كلا من أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري لإطلاق النار في إقليم ناغورنو-قرة باغ, المتنازع عليه تجنبا لوقوع المزيد من الخسائر البشرية.

وبدأ النزاع بين أذربيجان وأرمينيا عام 1988, على خلفية إعلان منطقة ناغورنو-قرة باغ ذاتية الحكم, من جانب واحد استقلالها عن جمهورية أذربيجان.

ونتيجة الأعمال القتالية التي دارت من عام 1992 وحتى عام 1994 خسرت أذربيجان السيطرة على (قرة باغ) وسبع مناطق متاخمة لها.