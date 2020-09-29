ألان بورت:السباعي الجزائري سيسعى للظهور بأفضل صورة في مونديال 2021 بمصر

أكد المدرب الوطني لكرة اليد، ألان بورت، أنه سيعى لقيادة السباعي الجزائري للظهور بأفضل صورة ممكنة بعد غياب دام 6 سنوات عن بطولة العالم، بمناسبة مشاركته في مونديال 2021 المقرر بمصر من 13 الى 31 جانفي.

وقال مدرب "الخضر" في حوار للموقع الرسمي لمصر2021 "بالطبع بطولة العالم المقبلة ستشهد منافسة كبيرة، وخلال الست سنوات الماضية لم تتأهل الجزائر للمحفل العالمي بآخر نسختين، لذلك نريد الظهور بأفضل صورة أمام منتخبات العالم ونحن سعداء بهذه الفرصة".

وحجز "الخضر" تذكرتهم للنسخة ال27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال بعد حصولهم على المرتبة الثالثة في بطولة أمم إفريقيا 2020 بتونس. وظهرت الجزائر في المحفل العالمي 14 مرة من قبل، وكان الإنجاز الأفضل هو احتلال المركز ال13 في نسخة عام 2001 بفرنسا.

وأضاف التقني الفرنسي الذي تولى تدريب الفريق عام 2019 "قرعة البطولة بالتأكيد صعبة ومن الواضح أن البرتغال وإيسلندا من أقوى المنتخبات، لذلك سنقاتل أمام المغرب في المباراة الأولى ثم سنحاول صنع المفاجأة أمام خصمينا الآخرين".

وحول رأيه عن المستوى الحالي لفريقه قبل خوض غمار المنافسة، قال مدرب المنتخب التونسي السابق "حصولنا على برونزية كأس أمم إفريقيا الماضية أمر جيد وكنا نريد استكمال بناء الفريق في الفترة الماضية، لكن أزمة جائحة كورونا جعلتنا نضيع الكثير من الوقت ولست متأكدا أين نحن اليوم".

وفي سؤال حول الاستراتيجية التي سيعتمدها خلال بطولة العالم، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ بمشاركة 32 منتخبا، رد بورت قائلا "أعتقد أنني سأعتمد على اللاعبين ذوي الخبرة من خلال ربطهم باللاعبين الشباب ذوي الإمكانيات العالية والذين سيتعلمون الكثير في هذه البطولة"، مضيفا أن الفريق سيخوض مباريات دولية ودية بتونس وبولندا للتحضير للمنافسة، "وخلال فترة التوقف الدولي سنجمع اللاعبين المحترفين ونستعد جيدا ونخلق الانسجام بين الجميع".

وأوضح بورت أن هدفه واضح في بطولة العالم مصر2021، كاشفا "سنحاول التأهل إلى الدور الثاني وإذا لم يكن ذلك ممكنا فسنسعى جاهدين للحصول على أفضل ترتيب ممكن، لا ننسى أن الجزائر أنهت آخر ظهور لها بنسخة عام 2015 في المركز الأخير".

وختم التقني يقول "سنجهز أنفسنا بأفضل ما في وسعنا لمنح الجزائر صورة إيجابية أمام العالم، فاللاعبون متحمسون للغاية ويعلمون كثيرا حجم المسؤولية أمامهم فدعونا نثق بهم وندعمهم".

ويستهل المنتخب الجزائري، الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة السادسة لمونديال2021، بعد ست سنوات من الغياب في بطولة العالم 2017 بفرنسا و2019 بألمانيا والدنمارك، المنافسة امام نظيره المغربي يوم 14 جانفي، قبل مواجهة ايسلندا في الجولة الثانية يوم 16 جانفي ثم البرتغال يوم 18 من نفس الشهر.

يذكر أن الفريق الوطني أنهى يوم الاثنين أول تربص تحضيري له للمنافسة بمدينة عنابة، بعد أكثر من 6 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.