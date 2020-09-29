شباب بلوزداد يشرع في تربصه الثاني بمستغانم

شرع شباب بلوزداد هذا الثلاثاء في تربصه التحضيري الثاني بفندق "أزد" بمستغانم تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد.

واعلن النادي البلوزدادي على موقعه الرسمي أن الفريق وصل إلى مقر إقامته يوم الإثنين في حدود الساعة الثمنة ونصف وبعد وجبة العشاء توجه اللاعبون مباشرة الى غرفهم لأخذ قسط من الراحة قبل إستئناف العمل المسطر من قبل الطاقم الفني إبتداء من صبيحة اليوم.

وأجرى اللاعبون قبل تنقلهم إلى مستغانم تحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل الشروع في المرحلة الثانية من المعسكر التحضيري إحتراما وتنفيذا لإجراءات البروتوكول الصحي المفروض من طرف وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة.

جدير بالذكر أن فريق شباب بلوزداد، أنهى يوم الخميس الفارط، تربصه الأول الذي أجراه بفندق "هوليداي إن" بالعاصمة، والذي تم التركيز فيه على الجانب البدني.