شركة "طيران الطاسيلي" تفند الحادث المزعوم لإحدى طائراتها

فندت شركة الطيران العمومية, "طيران الطاسيلي" هذا الثلاثاء في بيان لها قطعيا الخبر المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي حول حادث مزعوم تكون قد تعرضت له إحدى الطائرات التابعة لأسطولها بالمنطقة الشرقية للوطن.

و أشار ذات البيان إلى أن "طيران الطاسيلي تفند قطعيا المعلومة الخاطئة المتداولة على صفحة فايسبوك و التي مفادها تعرض إحدى طائرتها إلى حادث مزعوم بشرق الوطن".

و أضاف نفس المصدر أن الشركة الجوية العمومية تؤكد أن "جميع طائراتها التحقت بمطارات وجهتها دون أي مشكل".

لهذا الغرض, ستباشر شركة الطيران جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على سمعتها من "الأخبار الكاذبة " التي تعرضت لها منذ يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020, يضيف ذات البيان.