الكويت: الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية هذا الأربعاء أمام البرلمان أميرا للبلاد

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الثلاثاء، عن تأدية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لليمين الدستورية هذا الأربعاء أمام البرلمان أميرا للبلاد.

وأضاف الغانم - في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه التقي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمعية رئيس مجلس الوزراء ‏وقد استمعنا لتوجيهات سموه السامية وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (60) من الدستور.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر مناداة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحل أميرا لدولة الكويت خلفا للأمير الراحل وذلك وفقا لنص المادة الرابعة من االقانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح قد أعلن عصر اليوم، عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الذي كان يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات الأمريكية.