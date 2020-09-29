وزارة الصحة تكشف عن تعزيز الاجراءات تحسبا لحالات الملاريا المستوردة

29/09/2020 - 21:04

 افاد بيان لوزارة الصحة و السكان و اصلاح  المستشفيات اليوم الثلاثاء ان الجزائر التي أكدت المنظمة العالمية للصحة خلوها  من أي حالة ملاريا تبقى تواجه مشكلة "الملاريا المستوردة"، مما يتطلب تعزيز اجراء المراقبة و التكفل.

و اشارت الوزارة انه "مثل كل سنة في شهر سبتمبر و بعد الامطار الاولى،  هناك ارتفاع في عدد حالات الاصابة بالملاريا المستوردة التي تأتي اساسا من  بلدان الساحل المجاورة او من جزائريين قضوا اياما في تلك البلدان".

و تظهر المعطيات الحالية للمراقبة الوبائية، حسب ذات المصدر، ان حالات  ملاريا مستوردة سُجلت على مستوى خمس ولايات لجنوب الوطن و هي تمنراست ب918  حالة و ادرار ب96 حالة و ايليزي ب89 حالة و ورقلة ب5 حالات و غرداية بحالتين  (2).

و اكدت الوزارة انه "قد تم اتخاذ جميع الاجراءات وفقا للمخطط الوطني  للوقاية من اعادة دخول المرض، التي (تراعي) العوامل المناخية و الجغرافية و  الرحلات الى البلدان التي تعرف انتشارا لهذا الوباء"،  مضيفة انه "تم التكفل  بجميع الحالات على مستوى الهيئات الاستشفائية طبقا للتعليمات العلاجية  الوطنية".

و اشار البيان الى ان "الادوية المضادة للملاريا كانت متوفرة على مستوى  هيئات التكفل و تم تعزيز مخزون تأمين على مستوى هذه الولايات تحسبا لتسجيل  اصابات اخرى".

كما "تم تعزيز اجراء المراقبة، لا سيما من خلال التشخيص النشيط و الكشف و  التكفل المسبق للحالات. و يُضاف الى ذلك تطبيق الاجراءات المناسبة لمكافحة  الحشرة (بعوض)الناقل لفيروس".

و اخيرا اكد ذات البيان ان وزارة الصحة تضمن بالتنسيق مع مدراء الصحة و  السكان للولايات المعنية، "المتابعة و الاجراءات التي تم وضعها لمواجهة هذا  الوضع".

 

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