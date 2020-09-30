ترامب وبايدن يتواجهان في أول مناظرة رئاسية قبيل انتخابات عام 2020

وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن على منصة في كليفلاند بولاية أوهايو مساء امس الثلاثاء في أول مناظرة بينهما في السباق الرئاسي لعام 2020.

وافتتح مدير المناظرة ومقدم برامج في قناة (فوكس نيوز))ي كريس والاسي المناظرة من خلال مطالبة ترامب بتوضيح اختيار مرشحته للمحكمة العليا في وقت قريب جدا من انتخابات نوفمبر.

وقال ترامب الذي اختار قاضية الاستئناف الفيدرالية المحافظة إيمي كوني باريت للمحكمة العليا لتحل محل القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبرغ إن له الحق في الترشيح لأن الجمهوريين يسيطرون على كل من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وقال الرئيس "سأقول لكم بكل بساطة لقد فزنا في الانتخابات، والانتخابات لها نتائج و"لدينا مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولدينا مرشحة رائعة تحظى باحترام جميع كبار الأكاديميين في كل شيء وجيدة في كل شيء".

ولكن بايدن جادل بأنه "ليس من المناسب القيام بذلك قبيل هذه الانتخابات" ،مضيفا أن الشعب الأمريكي ينبغي أن يكون "له حق (إبداء) الرأي" في هذه العملية.

واحتدم النقاش بشدة أيضا بين المرشحَين حول الرعاية الصحية وتعامل الإدارة الأمريكية مع وباء كوفيد-19 والاقتصاد.