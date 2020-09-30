رشيد نديل للإذاعة:مشروع نزع الرصاص من البنزين الممتاز سيسمح بتقليص 250 ألف طن من فاتورة الاستيراد

أكد المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل أن قرار وزارة الطاقة المتعلق بسحب البنزين الممتاز بالرصاص من محطات الوقود وتحويله إلى بنزين خال من الرصاص سيسمح بتقليص من فاتورة الاستيراد بحوالي 250 ألف طن مشيرا إلى أن الجزائر قامت باستيراد 500 ألف طن من البنزين الممتاز بدون رصاص في 2019 وتستهلك مليون ونصف طن من هذه المادة سنويا.

وقال رشيد نديل لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء " إن مشروع نزع الرصاص من البنزين الممتاز الذي سيتم الشروع فيه ابتداء من جانفي 2021 عبر كل محطات الوقود عبر الوطن سيساهم في القضاء على الاستيراد نهائيا بصفة تدريجية والحفاظ على البيئة كون أن البنزين بالرصاص مسرطن ويتسبب في التلوث".

وأوضح رشيد نديل أن هذا المشروع لن يؤثر على السيارات كون أن 95 بالمائة من الحظيرة الوطنية جديدة ولا يوجد اي داعي لتخوف المواطنين من قرار وزارة الطاقة .

كما أشار ضيف الأولى إلى أن الجزائر تستهلك مليون و400 ألف طن من البنزين الممتاز ومليون طن من البنزين العادي سنويا ، مؤكدا سعي سلطة ضبط المحروقات على رفع الإنتاج المحلي للمواد البترولية من خلال مشروع اعادة تركيب البنزين الممتاز بإزالة الرصاص ومشروع انشاء مصفاة بحاسي مسعود .

فاتورة استيراد البنزين والمازوت قدرت بحوالي 980 مليون دولار خلال 2019

وسيسمح هذان المشروعين –يضيف المتحدث- في تقليص فاتورة استيراد البنزين والمازوت التي قدرت بحوالي 980 مليون دولار خلال 2019 وتلبية احتياجات السوق الوطنية .

وأبرزالمدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات أن الجزائر تستهلك 10 ملايين طن من المازوت سنويا وتنتج 9 ملايين طن سنويا وبالتالي تقدر احتياجتنا من هذه المادة بمليون طن مضيفا انه في انتظار تجسيد مشروع انشاء مصفاة بحاسي مسعود الذي سيقضي على هذا المشكل هناك طرق لتقليص نسبة استهلاك المازوت بـ50 بالمائة من خلال نظام يوضع بالسيارة يسمح باستهلاك سير غاز والمازوت في نفس الوقت وتقدر تكلفته بـ7 ملايين سنتيم.

وعن عدد محطات الخدمات ذكر رشيد نديل انه هناك 2600 محطة بنزين عبر التراب الوطني من بينها 700 محطة تابعة لنفطال .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف