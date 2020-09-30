موقع الأمم المتحدة لا يتطرق بتاتا إلى التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء المغربية

لم يتطرق الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أي من التصريحات التي نسبتها زورا وكالة الأنباء المغربية "ماب" للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي مفادها أنه أمر جبهة البوليساريو بعدم عرقلة الحركة المدنية والتجارية المنتظمة بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

ولحد الساعة، لم يتم نشر أي تصريح على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية بخصوص الأوضاع في الكركرات، حسبما تم تأكيده.

وحسب بعض المصادر، قام نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالإجابة على سؤال خطي لصحفي بشأن الكركرات.

وفي رده، دعا المسؤول ذاته "كافة الفاعلين الى التحلي بأقصى درجات التحفظ من أجل وضع حد لأي توتر".

وكانت وكالة الأنباء المغربية قد نقلت مؤخرا في برقية لها تصريح مفبرك للأمين العام حول نداء وجهه لجبهة البوليساريو يناشدها فيه بإنهاء عرقلة تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات.

واستنكرت وزارة الاعلام الصحراوية "بشدة هذه المحاولة الجديدة لوسائل الاعلام التابعة لدولة الاحتلال المغربي، لنشر الاكاذيب بخصوص جبهة البوليساريو، والكفاح الوطني المشروع للشعب الصحراوي، والتي وصلت الى حد نسب بيانات كاذبة للأمين العام للأمم المتحدة ونشر مزاعم واستياءات لا اساس لها".

وجددت الوزارة ان "حملة التضليل المغربية عبر اثارة اللغط والتوتر حول موضوع الثغرة المغربية غير القانونية بالكركرات ليست سوى عملية دعائية تهدف عمدا الى تحويل انتباه مجلس الامن بعيدا عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي في عملية السلام، الذي تسبب فيه المغرب نفسه عندما اعلن رفضه المضي قدما نحو تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية في عام 2001".