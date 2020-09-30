كورونا: 162 إصابة جديدة, 111 حالة شفاء و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 162اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 111 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه i*h الاربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

و خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 51.530 حالة من بينها 162 حالة جديدة, وهو ما يمثل 4ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1734 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 36.174 شخص, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار ان 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 7 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ 24 ساعة الماضية, في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 21 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.