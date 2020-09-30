مكافحة الارهاب والجريمة : تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" خلال الأسبوع المنصرم

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري, عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة" للقوات المسلحة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة عبر كامل التراب الوطني, حسب ما أفادت به الأربعاء الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني" وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مصالح الدرك الوطني ببومرداس الإرهابي المسمى "عدي حمود" المبحوث عنه منذ 2005، في حين أفضت عملية تسليم الإرهابي المسمى "بن ميلود بشير" نفسه، يوم 23 سبتمبر 2020، للسلطات العسكرية بورقلة، إلى استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس (01) آلي وكمية من الذخيرة.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى وبومرداس ووتبسة خنشلة وسكيكدة، "14 قنبلة تقليدية الصنع و 6 مخابئ تحوي مواد كيماوية ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى".

أما في إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات منفصلة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ11 قنطار و10,75 كيلوغرام".

وبولاية النعامة --يضيف نفس المصدر-- تم حجز "ثمانية (08) قناطير و78 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 21 تاجر مخدرات بحوزتهم 232,75 كيلوغرام من الكيف المعالج و44359 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وورقلة والوادي والجزائر وسطيف والطارف وميلة".

كما "تم توقيف شخص (01) ببسكرة على متن شاحنة محملة بـ 40 قنطار من مادة التبغ وكذا كمية من الألعاب النارية تقدر بـ 28800 وحدة، فيما تم حجز 27438 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي".

من جهة أخرى, أوقفت مصالح الدرك الوطني "ثلاثة (03) أشخاص وحجزت ستة (06) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بكل من النعامة وسطيف وورقلة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، 129 شخصا وحجزت 15 مركبة رباعية الدفع وثماني (08) دراجات نارية و 16 جهاز كشف عن المعادن و69 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط و54 كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 8,17 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

كما تم "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 31152 لتر بكل من بشار وتبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي "29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وعين قزام وسوق أهراس وتلمسان وبومرداس".