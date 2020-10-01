مقتل جنديين وإصابة ستة آخرين في كمين وسط مالي

أعلنت إدارة الاتصال في الجيش المالي عن مقتل جنديين وإصابة ستة آخرين بجروح , إثر وقوعهم في كمين وسط البلاد على طريق واقع بين منطقتي "دوينتزا" و"بوني".

وأوضح بيان للإدارة الاربعاء , أنه تم إجلاء القتلى والجرحى من قبل القوات الجوية المالية والبعثة الأممية.

وشهدت مالي قبل أيام تنصيب رئيس ونائب رئيس انتقاليين وتعيين رئيس للحكومة وتترقب تشكيل حكومة جديدة.

وقد شكل الوضع الأمني جانبًا من اهتمام الرئيس ونائبه وأكدا في خطابين منفصلين سعيهما للتصدي للجماعات المسلحة التي تشن هجمات في البلاد منذ عام 2012.