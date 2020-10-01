إدارة نجم مقرة تتعاقد مع الحاج بوقاش

تعاقد نادي نجم مقرة الناشط بالرابطة الأولى المحترفة، مع اللاعب المخضرم الحاج بوقاش بعقد يمتد لموسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية أن حاج بوقاش صاحب 37 سنة والقادم من وداد تلمسان أمضى على عقد يمتد لموسمين، دون إعطاء تفاصيل بخصوص قيمة الصفقة.

ويعول المدرب محمد باشا كثيرا على خبرة هذا اللاعب الذي تقمص ألوان عدة أندية كبيرة محليا ودوليا آخرها وداد تلمسان الذي حقق معه الصعود الموسم المنقضي إلى قسم الأضواء.

وسارت عملية الاستقدامات وفق الامكانيات المتاحة بالتنسيق بين الادارة والطاقم الفني لإستقدام احسن العناصر القادرة على تقديم الاضافة للفريق تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2020- 2021.

وتعاقدت إدارة نجم مقرة، التي دخلت سوق التحويلات الصيفية بقوة، مع كل من الظهير الأيسر برنو إبراهيم القادم من شبيبة الساورة، وسط الميدان السعيد بورحلة من وداد تلمسان، المهاجم نذير قريشي لاعب النادي الصفاقسي وتطاوين التونسيين وأحمد أوكال مدافع رديف مولودية الجزائر، كما تعاقدت أيضا مع هداف المحترف الثاني بوشوارب عبد السلام والمهاجم كابري سيدعلي من جمعية الخروب، المهاجم بن قويدر أكرم من شباب قسنطينة، عبد المالك نصير حارس وداد بوفاريك، وسط الميدان محمد الناصر حاج سعد من نادي تقرت، صانع الألعاب بن ويس أسامة من جمعية وهران، مدافع اتحاد الاخضرية نضال بومزيان، الظهير الأيمن دربال خالد ومهداوي مروان من شباب بني ثور.

للإشارة أن فريق نجم مقرة يواصل تحضيراته للموسم الجديد بالمركب الرياضي " أكواجيم ستانڨولا" ببرج بوعريريج، تحت إشراف المدرب محمد باشا وطاقمه الفني المكون من المدرب مجيد بوغراب كمساعد أول، ومليك شراد كمحضر بدني وياسين مرواني كمدرب حراس.

جدير الذكر أن جميع اللاعبين والطاقم الفني والمؤطر خضعو لإختبارات الكشف عن فيروس كورونا والتي كانت نتائجها سلبية.