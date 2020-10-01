رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الخميس وزير الدفاع الأمريكي مارك طوماس إسبر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر ،حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الخميس، مارك طوماس إِسبِر وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن المقابلة جرت بحضور الوفد المرافق للوزير والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر، ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج واللواء محمد بوزيت مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني.