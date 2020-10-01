وزير الداخلية يكشف عن ترحيل 1500 مهاجر نحو بلدانهم الافريقية الاسبوع الماضي

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عن ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي اغلبهم من النيجر خلال الاسبوع الفارط، كاشفا عن توفير الظروف الصحية والنقل ومراكز الايواء.

وقال بلجود على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطن ان الجزائر اعتمدت استراتيجة جديدة لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الأخيرة بفضل مجهودات الدولة، مضيفا أن الحكومة اعدت استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المعاهدات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

وأضاف بلجود إنّ السلطات العليا قامت بترحيل العديد من الجنسيات الإفريقية نحو بلدانهم الأصلية، اغلبهم من النيجر مؤكدا توفير الظروف الكاملة لترحيلهم من خلال مراكز الإيواء والمراقبة الطبية وسن تدابير تشريعية لمحاربة الظاهرة.