وزير التجارة: 382 الف تدخل لاعوان المراقبة في السداسي الاول من 2020

كشف، وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس،عن تسجيل اكثر من 382 ألف تدخل لأعوان الرقابة في السداسي الأول من 2020، تمخضت عن تسجيل 35 الف مخالفة وتسجيل 33 الف محضر قضائي وغلق 617 محل تجاري.

وقال رزيق على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني مخصصة للإجابة على الأسئلة الشفهية، أن أعوان الرقابة سجلوا 388 ألف تدخل نتج عنها حجز سلع بقيمة حوالي 59 مليار دج، كاشفا عن الانتهاء من تهيئة 200 سوق جواري لم يتم استغلالها بعد.

كما كشف وزير التجارة عن تسهيلات كبيرة للانخراط في السجل التجاري مؤكدا ان الامر لا يتطلب اكثر من تقديم بطاقة التعريف الوطنية.