كورونا:160 إصابة جديدة و108 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 108 مريض للشفاء،حسبما كشف عنه هذا الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 51.690 حالة من بينها 160 حالة جديدة،وهو ما يمثل 4ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1741 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 36.282 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار ان 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و5 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية ، في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 23 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.