حكار : سوناطراك غير مستعدة للدخول في "حرب أسعار الغاز " مع باقي المنتجين

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن استراتيجية الشركة الوطنية للمحروقات في السوق الاوروبية تعتمد على البحث عن احسن تسعيرة للغاز موضحا ان المجمع ليس مستعدا للدخول في "حرب الاسعار" مع باقي المنتجين.

و خلال لقاء صحفي نظم على هامش مراسيم التوقيع على عقود الادماج و الاستحواذ لشركات تابعة لمجمع سونلغاز، ذكر السيد حكار بأن "استراتيجية الشركة الوطنية للمحروقات تعتمد على البحث عن احسن تسعيرة للغاز مضيفا ان المجمع ليس مستعدا للدخول في حرب الاسعار مع المنتجين الاخريين كروسيا و القطر".

و حسب ذات المسؤول، ترتكز ايضا استراتيجية سوناطراك على الاعتماد على العقود طويلة الامد في مبيعاتها الغازية مع الدول بالأخص الدول الاوروبية مثل ايطاليا، اسبانيا و البرتغال.

وتفضل الشركة الوطنية للمحروقات - يوضح السيد حكار- التعاقد مع شركائها عن طريق بنود تسمح بتصدير كميات محددة للغاز الطبيعي على مدى متوسط بسعر محدد وهذا على اساس صيغة ((take or pay المعتمدة في الاسواق العالمية.

و في هذا الصدد، أردف يقول "نحن لسنا مستعدين للدخول في حرب الاسعار فيما يخص سوق الغاز.

و لقد رأينا في السابق، فيما يخص سوق النفط، اين وصلت الاسعار شهري فيفري و مارس الماضيين حيث تدنى سعر البرميل تقريبا الى 10 دولار".

و تابع قائلا: "و قد رأينا أيضا كيف وصلت الاسعار الحرة للغاز الى اقل من 2 دولار للوحدة الحرارية الغازية" و أضاف: "اليوم اسعارنا احسن بكثير من هذا المستوى و نحن نعمل على الحفاظ عليها رغم الصعوبات الموجودة في السوق" .

و ذكر الرئيس المدير العام لسوناطراك بالعمل القائم بين المنتجين على مستوى منظمة منتجي الغاز للبحث على سبل الحفاظ على المصالح المشتركة لجميع الدول المصدرة للغاز.

كما أكد السيد حكار أن مداخيل الشركة الوطنية للمحروقات في السوق الاوروبية "مضمونة عن طريق البنود (take or pay) و ان سوناطراك تعمل دائما في اطار المفاوضات مع شركائها الأوروبيين لإعطاء احسن تسعيرة للغاز الجزائري".