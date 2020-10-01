بن بوزيد: "الجزائر كسبت المعركة ضد الفيروس لكن اليقظة تبقى ضرورية"

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس بوهران أن "الجزائر كسبت معركة" كوفيد-19، لكن "اليقظة تبقى دائما ضرورية لتفادي الوقوع في موجة ثانية".

وخلال لقاء صحفي على هامش زيارة العمل التي قادته إلى وهران، اعتبر وزير الصحة أن وضعية كوفيد-19 في الجزائر "مستقرة"، داعيا في المقابل المواطنين إلى "البقاء يقظين ومواصلة تطبيق التدابير الاحترازية لتفادي موجة ثانية".

وبهذه المناسبة، أشاد بالمجهودات التي بذلتها الفرق الطبية طوال أشهر الجائحة لمجابهة الفيروس وإنقاذ المرضى مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم ممارسي الصحة.

وعلى صعيد آخر، أكد السيد بن بوزيد على أهمية تعزيز دور العيادات متعددة الخدمات الجوارية في التكفل بالحالات المستعجلة غير الخطيرة.

وأشار إلى أن "الاستعجالات الطبية الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي تكون غالبا مكتظة بحالات مستعجلة يمكن التكفل بها بسهولة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات الجوارية"، مضيفا أنه أضحى الآن ضروريا تجهيز هذه العيادات متعددة الخدمات بكل الوسائل الضرورية لتتمكن من لعب دورها والتكفل بالمرضى.

وخلال زيارته للعيادة المتخصصة في العظام وإعادة التأهيل، كشف السيد بن بوزيد عن الشروع في عمل لترقية تخصص اعوجاج العمود الفقري.

وأوضح أنها تتعلق بجراحة لا تعرف إقبالا كبيرا لدى الجراحين مما نجم عنه قوائم انتظار طويلة للمرضى الذين يأملون في إجراء عملية.

كما زار الوزير مركز مكافحة السرطان "الأمير عبد القادر" حيث طرح عليه مشكل نقص وسائل العلاج بالأشعة، فضلا عن الأعطال المتكررة للمسرع الخطي التي تزيد من الضغط على المركز.

وبهذا الخصوص، أمر الوزير بفتح تحقيق حول أسباب هذه الأعطال المتكررة. كما زار مستشفى سيدي الشحمي والعيادة متعددة الخدمات الجوارية بالعقيد لطفي.