ترامب يعلن اصابته و زوجته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ من العمر 73 عاما إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر " ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب " كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

وعقب إعلان إصابته، ألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه هذا الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الليلة الماضية عن إصابة مساعدته السيدة هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال " مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هيكس على متن الطائرة التي أقلت هذا الرئيس ترامب لحضور المناظرة التي جمعته مع المرشح الديمقراطي منافسه جو بايدن، تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.