الدورة الـ 84 للجمعية العامة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون الأوروبي : السيد سنحضري يبرز دور وسائل الإعلام العمومية في مواجهة وباء كورونا

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية، السيد جمال سنحضري، خلال أشغال الدورة العادية الـ 84 لاتحاد الاذاعة والتلفزيون الأوروبي، المنعقدة اليوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بمقر الإذاعة، على دور وسائل الاعلام العمومية في التحسيس بمخاطر فيروس كوفيد-19 .

وشدد المدير العام للإذاعة الجزائرية، عضو الجموعة الجزائرية للسمعي البصري، السيد جمال سنحضري، على أن الجزائر عضو جد فعال داخل الاتحاد ، مبرزا دور وسائل الاعلام العمومية في الوقاية من كوفيد-19 وذلك في إطار تقديم خدمة عمومية راقية للمواطن.

وقال السيد سنحضري لموقع الاذاعة الجزائرية " الاتحاد الاوروبي للاذاعات والتلفزيون ووسائل البث الذي تشارك فيه الجزائر عبر التلفزيون الجزائري والاذاعة الجزائرية ومؤسسة البث الاذاعي والتلفزيوني الجزائرية ، يحتفل بالسنة الـ 70 لتأسيسه ، الجزائر موجودة في هذا الاتحاد منذ سنة 1970 ، بصفتها عضوا فعالا "، مضيفا أن "مناسبة اليوم ستسمح بطرح وضعية وسائل الاعلام العمومية الجزائرية في هذا الاتحاد وتطلعاتنا وحاجاتنا وما نطمح لتحقيقه ونحن مصرون على أن تسمع كلمتنا إما في أشغال الجمعية أو في العلاقات اليومية المباشرة مع الاتحاد".

وأضاف المدير العام للاذاعة الجزائرية أن أشغال الجمعية العامة الـ 84 جاءت في ظرف خاص يميزه تفشي وباء كوفيد-19 ، الذي يهم كل وسائل الاعلام العمومية في أوربا وجنوب التوسط وشمال إفريقيا ومنها الجزائر ودورها المهم في التحسيس بمخاطر هذا الوباء .

وخصصت أشغال الجمعية العامة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون الأوروبي، التي تشارك فيها الجزائر منذ سنة 1970 ، لدراسة الحصيلة السنوية للاتحاد ولانتخاب الرئيس الجديد ونائبه للعهدة المقبلة وكذا نمط التسيير المالي المعتمد ، فضلا عن التطرق لدور وسائل الاعلام في التحسيس من مخاطر وباء كورونا الذي ضرب كل دول العالم.

المصدر:موقع الاذاعة الجزائرية/إيمان لعجل