لازيو روما يرسّم انضمام الجزائري محمد فارس

رسم لازيو الإيطالي تعاقده مع الدولي الجزائري محمد فارس، مدافع نادي سبال الذي سقط للدرجة الثانية الايطالية، حسب البيان الذي نشرته إدارة النادي عبر موقعها الرسمي.

ولم يتطرق نادي العاصمة الايطالية لقيمة الصفقة إلا أن وسائل الاعلام المحلية أكدت أن انتقاله كلف خزينة النادي حوالي 8 ملايين أورو.

وذكر النادي الإيطالي في بيان له: "يعلن لازيو أنه حصل بشكل نهائي على خدمات اللاعب محمد فارسي قادمًا من نادي سبال".

وتألق فارس رفقة النادي الإيطالي منذ انتقاله إليه موسم 2018/2019ي من صفوف هيلاس فيروناي حيث شارك في 43 مباراة في البطولة مسجلا خلالها 3 أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة لازيوي نجحت في حسم صفقة فارس منذ عدة أيامي إلا أنها فضلت تأجيل الإعلان عن ضم اللاعب الجزائري.

وسيكون فارس ثاني لاعب جزائري يتقمص ألوان "البيانكوسيليستي" بعد مواطنه وصانع الألعاب السابق مراد مغني ما بين 2007 و 2011..