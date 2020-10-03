الرئيس تبون يزور معرضا للمؤسسات الناشئة بالعاصمة

قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بزيارة معرض للمؤسسات الناشئة نظم على هامش المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة الذي ينطلق اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان :ALGERIA DISRUPT 2020".

وقام الرئيس تبون بزيارة المعرض الذي يضم حوالي 40 مؤسسة ناشئة والذي يهدف الى إبراز قدرات هذه المؤسسات على الابتكار والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

وتحادث الرئيس تبون مع العارضين الذين قدموا له نبذة عن مشاريعهم المبتكرة.

ويشارك في اشغال المؤتمر أكثر من 1000 مختص من اصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء مؤسسات وخبراء.