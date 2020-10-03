المحافظة السامية للأمازيعية تصدر مؤلفين حول القصص الشعبية

أصدرت المحافظة السامية للأمازيغية مؤلفين جديدين باللغة الامازيغية حول "المتغير اللغوي لمنطقة أث حوا ولاية الشلف"، وذلك بهدف الحفاظ على التراث الشفهي الأمازيغي.

ويندرج إصدار هذين المؤلفين المتمثلين في مجموعة شعرية بعنوان (A wal d aqeddud )،لمحدود احووى وقصة بعنوان ( Hihla n yinisi) في إطار مجموعة القصص الشعبية "تمعايين" التي يشرف عليها السيد أُولحا اليزيد.

و تم إنجاز هذين العملين ,بفضل الشراكة القائمة بين المحافظة السامية للأمازيغية والجمعيتين الثقافيتين، "نوميديا" بوهران و"تيفاوين" بولاية الشلف, حيث يهدف هذا التعاون ل الحفاظ على التراث الشفاهي الأمازيغي المهدد بالاندثار.

للتذكير فقد تميز موسم 2019/2020 بعملية نشر كثيفة أين تم إصدار العديد من المطبوعات في الأنواع الأدبية المختلفة على غرار القصة والرواية, فضلا على المؤلفات التعليمية المتعلقة بتلقين اللغة الأمازيغية, بما في ذلك كتاب "البراي" بالأمازيغية , الخاص بفئة فاقدي البصر.

وفي سياق ذي صلة, نشرت المحافظة السامية للأمازيغية,العديد من المطبوعات في مختلف الفئات المعرفية الأخرى كالأعمال المتعلقة باللقاءات العلمية التي تتم تحت إشرافها والخاصة بالدراسات والاستشارات الأكاديمية الخاصة بتدوين وجمع المصطلحات الأمازيغية بمختلف تنوعاتها, علاوة على المؤلفات الأدبية، والعديد من المنشورات المتعلقة بتعميم تعلم الامازيغية.

وبالنظر إلى ذلك, ثمنت ذات الهيئة, "صيغة الطبع المشترك"، التي جمعتها بمختلف الفواعل الثقافية المهتمة بالتأليف والنشر على غرار دور النشر العمومية والخاصة ووكالة الانباء الجزائرية لكون هذه الصيغة حققت خطوات ملموسة في الواقع.