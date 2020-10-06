كورونا :129 إصابة جديدة و91 حالة شفاء و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،في الوقت الذي تماثل فيه 91 مريضا للشفاء، حسبما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 52.399 حالة من بينها 129 حالة جديدة،وهو ما يمثل 3ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1773 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 36.763 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و3 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية ،في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 25 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.