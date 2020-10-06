كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف

دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو هذا الثلاثاء بالطارف المجتمع المدني إلى المساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف.

وذكرت الوزيرة التي كانت برفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي في ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية بأن "القانون يعاقب كل أشكال العنف التي ترتكب ضد الأطفال و استغلالهم أو إهمالهم" مضيفة أن "مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يضمن في المادة 71 منه التزام الدولة بحماية الأسرة و المصلحة العليا للطفل".

من جهة أخرى، ذكرت وزيرة التضامن الوطني بالمجهودات التي يبدلها قطاعها من أجل "ترقية و تعزيز مكانة الطفل على الصعيدين الوطني و الدولي" قبل أن تذكربالتكريم الذي حظي به أطفال مبتكرون من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرفانا للجوائز التي حصدوها في المنافسة الدولية للروبوت المنعقدة مؤخرا بكوريا الجنوبية.

ولدى تطرقها لقضية مقتل الشابة شيماء، قدمت الوزيرة مجددا عبارات التعزية والمواساة لعائلة الضحية مؤكدا أن الدولة ستتكفل بحالتها.

للإشارة قام وزيرا التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو و الموارد المائية أرزقي براقي بزيارة عمل اليوم إلى ولاية الطارف تفقدا خلالها مشاريع تابعة لقطاعيهما.