والدة شيماء : أدعو الجميع الكف عن استغلال قضية ابنتي في وسائط التواصل الاجتماعي

وجهت والدة الضحية شيماء اليوم الاربعاء نداء عبر امواج الاذاعة الوطنية دعت فيه المجتمع المدني الى الكف عن استغلال قضيتها في وسائط التواصل الاجتماعي بهدف تاجيج الوضع وتشويه صورتها البريئة ".

ووجهت عقب هذا النداء السيدة ام الضحية شيماء كلمة شكر عامة الى كل المتضامنين معها طالبة لها الرحمة من كافة الجزائريين ".

واضافت الام المغدورة في ابنتها قائلة :" ان لي ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية وفي شخص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعموم الشعب الجزائري الذي أحس بما احسست به ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية