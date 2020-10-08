كورونا :138 إصابة جديدة و101 حالة شفاء و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

08/10/2020 - 17:39

سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 101 مريض للشفاء، حسبما كشف عنه هذا الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 52.658 حالة من بينها 138 حالة جديدة،وهو ما يمثل 3ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1783 حالة،فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 36.958 شخص،حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار ان 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 30 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا  فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

كورونا : 121 إصابة جديدة, 94 حالة شفاء و 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
كورونا :129 إصابة جديدة و91 حالة شفاء و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
﻿كورونا: 134 إصابة جديدة, 94 حالة شفاء و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة
6 خضروات تقوي الجهاز المناعي ضد كورونا والانفلونزا