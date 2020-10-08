آدم وناس : سأعطي كل ما عندي لنادي كالياري الايطالي

تعهد وسط الميدان الهجومي الجزائري، آدم وناس، المنتقل في الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي لنادي كالياري (الدرجة الأولى الإيطالية) على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بإعطاء "كل ما لديه" لمساعدة النادي السرديني على التحسن.

ففي حوار مصور تم بثه اليوم الخميس على مختلف الوسائل الاعلامية لكالياري، افصح وناس (24 سنة) عن طموحاته مع النادي صاحب المركز الرابع عشر في البطولة الايطالية الموسم الماضي، والذي يشرف على تدريبه اللاعب الدولي السابق، أوزيبيو دي فرانشيسكو.

و صرح الدولي الجزائري، الذي أعير من طرف نابولي لكالياري، بعد إعارته الموسم الماضي كذلك لنادي نيس الفرنسي، حيث لعب له 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، قائلا: "جئت لكالياري لمساعدته على التطور.

لم ألعب كثيرا في المواسم الأخيرة، لذا سأعتمد على المدرب لاستعادة لياقتي.و سأعطي كل ما عندي للنادي و الأنصار".

وفي سؤال يتعلق بتموقعه على الميدان، شرح وناس بأنه "يحبذ الانطلاق من الجناح لمراوغة المنافسين قبل التحول لمنطقة الوسط لخلق الفرص.

أتمنى تسجيل العديد من الأهداف لمساعدة هذا النادي الذي يعجبني كثيرا، ومن ثم الذهاب معه بعيدا".

ويضيف اللاعب الجزائري الذي شرع في التدريبات مع ناديه الجديد يوم أمس الاربعاء بأنه "واثق" من أن "المجموعة ستساعده على الاندماج جيدا".

ويقول في هذا السياق: "جئت لمساعدة المجموعة، أنا متأكد بأنها ستساعدني فوق الميدان و خلال الحصص التدريبية".

وبخصوص مشواره مع "الخضر"، يتذكر الجناح القصير (72ر1 م) اللقب الإفريقي المحصل عليه في دورة 2019 بمصر، مسطرا الهدف القادم المتمثل في التأهل لمونديال-2022.

وعن هذا التتويج يقول وناس: "لما أعلن حكم المباراة النهائية عن نهاية اللقاء، لم أصدق.و لدى عودتنا إلى الجزائر، رأيت اناسا يبكون من شدة الفرح، حيث انتابني احساس كبير.وأتمنى أن نعيش مجددا هذه اللحظات و البداية بالتأهل للمونديال القادم".

مع ناديه السابق نابولي، خاض وناس 39 مباراة خلال موسمين في كل المنافسات مسجلا 5 أهداف، حيث لم يصبح ضمن مخططات مدربي الفريق، كارلو انشيلوتي ثم جينارو غاتوزو.

ولم يشكل وناس أولوية لإدارة كالياري التي كانت ترغب في استرجاع البلجيكي رادجا ناينغولان من انتر ميلان، إلا أن فشل المفاوضات جعلها تعرج على اللاعب الجزائري.