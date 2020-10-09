مالي:تحرير 4 رهائن بينهم المعارض السياسي اسماعيل سيسيه

أعلنت الرئاسة المالية هذا الخميس، أنه جرى تحرير الفرنسية صوفي بيترونين، و المعارض السياسي المالي البارز إسماعيل سيسيه فضلا عن رهينتين إيطاليتين أحدهما قسّ اختُطف في النيجر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة المالية على موقع "تويتر" أنها تؤكد تحرير إسماعيل سيسيه و صوفي بيترونين، والرهينتان السابقان في طريقهما إلى باماكو.

وأعلنت الحكومة المالية أيضا أن الرهائن المحررين بينهم إيطاليان، أحدهما قس اختطف في النيجر عام 2018.

واختُطفت بيترونين 75 عاما في جانفي2016 على يد مسلحين في غاو (شمال مالي) حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.

أما سيسيه 70 عاما فهو سياسيّ حلّ ثلاث مرات في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المالية، واختطف في 25 مارس أثناء مشاركته في الحملة للانتخابات التشريعية في منطقة تمبكتو شمال غرب.

ويرجح أن الرهائن الأربع كانوا محتجزين لدى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.