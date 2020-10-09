مجلس السلم والأمن الإفريقي يعلن عن إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي ، الجمعة، عن إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، بعد استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأفاد المجلس الإفريقي، في تغريدة له على موقع "تويتر" بأن "مجلس السلم والأمن، وعلى إثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي.

وبات مسموحا لدولة مالي المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد الإفريقي".

وحيا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، القاضي بإنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، حسبما جاء في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر".

وقال السيد شرقي: "أحيي قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، الذي جاء على ضوء التطورات الإيجابية المسجلة".

وأكد - في تغريدته - أن "الاتحاد الإفريقي وشركاءه سيكونون بحزم، إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية الاقتصادية والإنسانية".

وكان قد تم تعليق عضوية دولة مالي في الاتحاد الإفريقي، في ال19 أغسطس الماضي، غداة التغيير "غير الدستوري" للسلطة في البلاد.