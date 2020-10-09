كورونا : 146 إصابة جديدة و 109 حالة شفاء و 6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار هذا الخميس عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر،في الوقت الذي تماثل فيه 109 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 52.804 حالة من بينها 138 حالة جديدة، وهو ما يمثل 3ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1789 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37.067 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار ان 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و6 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 31 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.