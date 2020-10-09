الخضر يواجهون منتخب نيجيريا في مبارة ودية سهرة هذا الجمعة

﻿يلتقي المنتخب الوطني الجزائري بقيادة مدربه جمال بلماضي مع نظيره منتخب نيجيريا مساء هذا الجمعة ، في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم إفريقيا. و حصريا سيقوم التليفزيون الأرضي الجزائري بنقل المباراة على الترددات الأرضية فقط، على الساعة 19:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيره النيجيري، يوم 9 أكتوبر، على ملعب جاك ليمانس أرينا بالنمسا، بينما يلاقي المكسيك يوم 13 من نفس الشهر، على ملعب كارس جينس ستاديوم بهولندا.

للتذكير ، ظلت المنتخبات مبتعدة عن المباريات لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن عادت من جديد لخوض المباريات بصفة منتظمة.

وكان قد كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في وقت سابق عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض المعسكر الإعدادي، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، استعدادا لمواجهتي نيجيريا والمكسيك.

وستضم قائمة المنتخب الوطني التشكيلة الآتية :

حراسة المرمى: رايس مبولحي، عز الدين دوخة، ألكسندر أوكيدجة.

المدافعون: محمد فارس، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، مهدي تاهرات، محمد حلايمة، عبد الجليل مديوب، ماكسيم سبانو رحو.

الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، مهدي زرقان، سفيان فيغولي، هاريس بقبلة.

الهجوم: بغداد بونجاح، فريد بولاية، رياض محرز، ياسين براهيمي، سعيد بن رحمة، زين الدين فرحات، آندي ديلور.