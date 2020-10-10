أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

أعلنت روسيا عن توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في إقليم /ناغورني قره باغ/.

ونقلت قناة /روسيا اليوم/ عن مصادر مطلعة على المحادثات القول إن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا "اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل يوم 10 أكتوبر 2020 "، حيث أعرب الجانبان عن عزمهما "البدء بمفاوضات موضوعية تتعلق بالإقليم في القريب العاجل"..

وشددا على "البدء بعملية تبادل الأسرى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ".

من جهته، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أنه "سيتم التوافق بين طرفي النزاع في /ناغورني قره باغ/ على تفاصيل الاتفاق وبشكل منفصل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا، وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا لإجراء مشاورات في موسكو الجمعة، بشأن الوضع المتفجر في الإقليم، كما طالب بوتين الطرفين بإنهاء الأعمال القتالية، ووقفها لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتتواصل منذ عدة أيام الاشتباكات في إقليم /ناغورني قره باغ/، المتنازع عليه، بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني، في أعنف مواجهة عسكرية بين الجانبين منذ عدة سنوات.