إذاعة سطيف في زمن الكورونا.. لا تهويل ولا تهوين

منذ بداية الازمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، حملت إذاعة سطيف الجهوية شعار لا تهويل ولا تهوين في المعالجة والتغطية الاعلامية للوضع الصحي في الولاية خاصة ،انها تصدرت عدة مرات قائمة الولايات الأكثر تضررا من الفيروس.

وحرص العاملون في الإذاعة على تغطية جميع مراحل انتشار كوفيد 19 في مدينة سطيف ،دون إهمال أي تفصيل بغرض تقديم واجب الخدمة العمومية على أكمل وجه .

من جهته المواطن السطايفي عبر عن رضاه عن المادة الاعلامية التي قدمتها قناة سطيف التي حاولت أن تجيب عن جميع الأسئلة التي تخص وتيرة انتشار فيروس كورونا بل انتقلت إلى مرحلة تكثيف الحملات التحسيسية في كيفية الوقاية من الوباء و التعامل معه في حالة الإصابة به.

الاعلاميون في اذاعة سطيف في البداية وجدوا صعوبة في آداء مهمتهم خوفا من العدوى لكن بفضل اصرارهم تمكنوا من تجاوز حاجز الخوف واكتساب خبرة في كيفية التعامل مع الازمات الصحية.

واحتفلت إذاعة سطيف هذا السبت بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيسها و على هامش هذا الاحتفال، نظمت الإذاعة الوطنية ندوة علمية حول دور الاعلام الجواري في ادارة الأزمات.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية