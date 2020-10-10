المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين تدعو إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء حول تعديل الدستور

دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، اليوم السبت، من وهران إلى المشاركة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل معتبرا المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري "جامعا وشاملا لكل القضايا التي تهم الوطن".

وفي تدخله في ندوة تحسيسية حول مشروع التعديل الدستوري بادرت بها الأمانة الولائية للمنظمة ،قال خالفة مبارك "إن مسؤوليتكم كوطنيين من أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء والمجتمع المدني وممثلي مختلف التنظيمات والفئات تكمن في التجند جميعا من أجل الإقبال على صناديق الاستفتاء بقوة لدعم هذا الاستفتاء".

واعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري "جامعا وشاملا لكل القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطن"، مذكرا من جهة أخرى انه من خلال الديباجة "تم ذكر نوفمبر ورجالات نوفمبر ورجالات الحركة الوطنية".

كما تحدث خالفة مبارك عن التحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البلاد اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أبنائها وبناتها وكل المخلصين للدفاع عن الوحدة الوطنية والثوابت الوطنية التي اقرها بيان أول نوفمبر 1954 وتضمنتها التعديلات الدستورية.

وقد تابع الحضور من مجاهدين وأبناء مجاهدين وأبناء الشهداء وممثلي المجتمع المدني خلال هذه الندوة تدخلين لكل من رواب جمال وعبد الرحمان بلجيلالي ،أستاذا القانون بجامعة خميس مليانة ،اللذان شرحا العديد من المسائل التي تناولها مشروع التعديل الدستوري.

وركز المتدخلان على مسائل الفصل بين السلطات والرقابة بينها وتعزيز الحقوق والحريات وضمانات ممارستها واستقلالية السلطة القضائية وغيرها من المسائل.