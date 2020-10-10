حادث انفجار الغاز بالبيض : 5 قتلى و16 جريحا

هلك 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون خلال حادث انفجار إثر تسرب للغاز وقع اليوم السبت بمدينة البيض وذلك في حصيلة جديدة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضح نفس المصدر أن حادث الانفجار وقع بحي "طريق الرقاصة" بعاصمة الولاية مما تسبب في هلاك خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح، كما أوضح نفس المصدر.

وأعلنت السلطات المحلية في حصيلة سابقة عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" للبيض، فيما تم نقل الجرحى الى مصلحة الاستعجالات الطبية لذات المرفق الصحي، مثلما أشير اليه.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد تقدم بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات ضحايا هذا الحادث الأليم، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما أوفد رئيس الجمهورية إثر هذا الحادث و"على جناح السرعة" وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقة "للوقوف على مخلفات الحادث الأليم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أمر أيضا وزير الداخلية بفتح "تحقيق مدقق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".