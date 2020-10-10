وزير الموارد المائية: مشروع تعديل الدستور يضمن الحفاظ على المورد المائي

أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي هذا السبت من الشلف أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يضمن الحفاظ على المورد المائي وإيصال الماء الشروب للمواطن.

وقال أرزقي براقي في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف أن مشروع تعديل الدستور تضمن لأول مرة موادا تسمح بالحفاظ على المورد المائي لصالح الأجيال القادمة وضمان التكفل بإيصال المياه الشروب للمواطنين.

وأبرز الوزير أن هذه الضمانات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور تتجلى من خلال المادتين 21 و63, لافتا إلى "ضرورة العمل على تحسين الخدمة العمومية لاسيما في ظل البرامج والميزانية التي خصصتها الدولة في هذا المجال.