تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

تتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو أمس السبت حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق , أعلنت السلطات في أذربيجان عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 28 آخرين إثر قصف القوات المسلحة الأرمينية لمبنى سكني في مدينة غنجة ثاني أكبر المدن في البلاد بعد العاصمة باكو، كما أعلنت أذربيجان تعرض محطة للطاقة الكهربائية لقصف صاروخي.

وذكرت وكالة الأنباء الأذرية نقلا عن بيان نشرته النيابة العامة ، أن الهجوم تسبب في تضرر الكثير من المنشآت المدنية .. مضيفة أنه تجري حاليا عمليات التحري لمعرفة عدد الأشخاص المتضررين .

ونقلت أذرتاج عن مكتب المدعي العام قوله أن نظام الدفاع الصاروخي الأذربيجاني قد اعترض صواريخ أطلقت من أرمينيا على مينجاتشيفير،أكبر مدينة صناعية في أذربيجان مستهدفة محطة مينجاتشيفير للطاقة المائية أكبر محطة من هذا النوع في جنوب القوقاز.

وأوضحت أن مينجاتشيفير تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من منطقة النزاع فيما بدأت السلطات تحقيقا في الحادث.

من جانبها نفت السيدة شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية, ما ذكرته سلطات باكو, بشأن قصف مدينة /غنجة/ من أراضي أرمينيا وفقا لوكالة الأنباء الأرمينية .

كما اشارت مصادر أرمنية الى تعرض مدينة ستيباناكرتا باقليم ناغورني قره باغ المتنازه عليه للقصف بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في إقليم /ناغورني قره باغ/ حيز التنفيذ بعد محادثات بين أذربيجان وأرمينيا رعتها موسكو.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا في نهاية تلك المباحثات على وقف إطلاق النار في نزاعهما في الإقليم اعتبارا من ظهر يوم السبت لدواعٍ إنسانية.