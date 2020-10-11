الاحتلال المغربي يعرض أقدم سجين صحراوي لخطر فيروس كورونا

نددت عائلة اقدم معتقل صحراوي في سجون الاحتلال المغربي يحيى محمد حافظ العزة بالاستبداد الذي تمارسه ادارة السجون عليه وتعريضها اياه لخطر الاصابة بفيروس كورونا ونقل مصاب بالفيروس الى زنزانته.

وحملت عائلة المعتقل الدولة المغربية وادارة السجون المغربية مسؤولية سلامته الجسدية .

وأكدت ابنة المعتقل الناشطة الحقوقية السيدة فتو في تصريحات للاذاعة الجزائرية ،أن ما يتعرض له والدها هو استهداف مباشر لحياته وسلامته الشخصية ، موضحة " لقد وردني اتصال البارحة من والدي يخبرني انه تعرض لاستهداف من طرف الادراة السجنية حيث تم استدعاؤه من طرف مدير السجن لمحاولة نقله الى زنزانة اخرى مكتظة تحوي اكثر من 20 سجين من سجناء الحق العام مع العلم أنه مصاب بالربو والكلى وأمراض مزمنة نتيجة الاضرابات المتكررة عن الطعام " .

وأضافت الناشطة فتو أ،ه "عندما رفض والدي الانتقال الى تلك الزنزانة تم استهدافه والانتقام منه بمن خلال نقل سجين قادم من المستشفى يعاني من مرض كورونا ووضعه مع والدي في نفس الزنزانة ما دفعه لقرار خوض معركة الامعاء الفارغة للمطالبة بحقوقه المشروعة"

وأردفت بالقول "نحن كعائلة نستنكر هذا الاستبداد ونحمل الدولة المغربية وإدارة السجون المغربية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية وسلامة والدي".

المصدر : الاذاعة الجزائرية