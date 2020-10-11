الجزائر توقع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية

وقعت الجزائر الأحد على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووقع على هذه الاتفاقية بمقر وزارة الشؤون الخارجية (الجزائر العاصمة )، الامين العام للوزارة شكيب رشيد قايد و رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو الذي يرافق عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي في زيارته الرسمية للجزائر على رأس وفد هام بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وستكون هذه الزيارة التي تدوم يومين، فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).