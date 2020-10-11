بوقدوم يستقبل رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الأحد بالجزائر العاصمة، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر على رأس وفد هام.

وقد شرع السيد يانغ جايشي، السبت في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين يرافقه فيها رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو.

وتندرج زيارة السيد يانغ جايشي الى الجزائر في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وستكون هذه الزيارة فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أنه تم في وقت سابق من نهار اليوم، التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني بين الجزائر والوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وتتعلق بهبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين .