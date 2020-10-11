كورونا : 132 إصابة جديدة, 104حالة شفاء و 6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 104 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 53072 حالة من بينها 132 حالة جديدة, وهو ما يمثل 3ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1801 حالة, فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 37274 شخص, حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ 24 ساعة الماضية, في حين أن 29 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 28 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.